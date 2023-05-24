Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев, которого взяли под стражу по подозрению в получении 2,7 млн долларов взятки, каждый месяц получал официальную зарплату в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ из Верховного суда.

В январе, феврале, марте и апреле он получал по 374 тысяч гривен.

В мае после увольнения – 179 тыс. гривен.

Верховный суд утверждает, что Князев 60% зарплаты перечислил на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, Князева подозревают в получении 2,7 миллионной взятки. В коррупции якобы замешано руководство и ряд судей ВС с одной стороны и одна из ведущих финансово-промышленных групп страны (ФПГ) - с другой. По данным следствия, речь идет, помимо прочего, о председателе ВС Всеволоде Князеве и ФПГ "Финансы и Кредит", подконтрольной бизнесмену Константину Жеваго.

На днях Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП в отношении экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, взяв его под стражу на 60 дней, до 14 июля, с возможностью внесения залога в размере 107 миллионов гривен.

22 мая защита подала апелляцию на это решение.

Мы рассказывали подробности дела Князева и каким образом НАБУ получила против него доказательную базу.