В Киеве подозревают в получении взятки директора "Гидропарка". Он требовал от предпринимателя взятку за размещение детских каруселей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, директор коммунального учреждения потребовал от представителя частного общества взятку за предоставление разрешения на размещение в парке детских каруселей.

Правоохранители задокументировали передачу и получение должностным лицом 30 тысяч гривен по договору. В дальнейшем предприниматель должен был платить лично руководителю парка еще 20 тысяч гривен ежемесячно.

Во время получения указанной суммы чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решаются вопросы относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщает источник "Страны", Александр Осадчук требовал от предпринимательницы взятку в размере 50 тысяч гривен за то чтобы позволить ей поставить на территории парка детскую развлекательную площадку. На данный момент Осадчук задержан.

Ранее мы писали, что на днях задержали одного из начальников военкомата в Киевской области при получении взятки. Ему сообщили о подозрении в содействии нелегальному выезду за границу уклонистов.

Кроме того, в Киеве задержали исполняющего обязанности главы отдела по вопросам благоустройства Киевской городской администрации, который требовал взятку за работу СТО.