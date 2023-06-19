Прокуратура выписала подозрения в разворовывании бюджетных средств на строительстве многострадального Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщает телеграм-канал Киевской городской прокуратуры.

Подозрения в хищении 104 миллионов гривен на строительстве автомобильного моста и ветки метро на Троещину получили три участника схемы: директор, председатель набсовета генеральной подрядной организации и директор субподрядной организации. Последний уже задержан.

По данным следствия, в марте 2023 года были подписаны очередные акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых на счет одной из субподрядных организаций был перечислен 181 миллион гривен. Строительно-техническая экспертиза установила завышение стоимости услуг на общую сумму 104 миллиона гривен. В дальнейшем эти средства были выведены через счета нескольких предприятий с признаками фиктивности под видом закупки обуви, хозяйственных товаров и запчастей с целью обналичивания.

По этому же эпизоду ранее подозрение получил директор коммунального предприятия – заказчик работ. Он находится под круглосуточным домашним арестом.

Также прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации и еще двух субподрядчиков.

Напомним, Подольско-Воскресенский мост через Днепр в Киеве строят с 1993 года, но так до сих пор и не достроили. Регулярно вокруг моста возникают коррупционные скандалы. Например, в 2017 году СМИ писали, что смета на работы делает Подольско-Воскресенский мост одним из самых дорогих в мире.

Два года назад мэр Киева Виталий Кличко заявил о невозможности строительства метро на киевскую Троещину в ближайшие несколько лет. По его словам, реализации проекта мешает неготовность Подольско-Воскресенского моста.