В Киеве три человека получили подозрения в краже средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста
Прокуратура выписала подозрения в разворовывании бюджетных средств на строительстве многострадального Подольско-Воскресенского моста.
Об этом сообщает телеграм-канал Киевской городской прокуратуры.
Подозрения в хищении 104 миллионов гривен на строительстве автомобильного моста и ветки метро на Троещину получили три участника схемы: директор, председатель набсовета генеральной подрядной организации и директор субподрядной организации. Последний уже задержан.
По данным следствия, в марте 2023 года были подписаны очередные акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых на счет одной из субподрядных организаций был перечислен 181 миллион гривен. Строительно-техническая экспертиза установила завышение стоимости услуг на общую сумму 104 миллиона гривен. В дальнейшем эти средства были выведены через счета нескольких предприятий с признаками фиктивности под видом закупки обуви, хозяйственных товаров и запчастей с целью обналичивания.
По этому же эпизоду ранее подозрение получил директор коммунального предприятия – заказчик работ. Он находится под круглосуточным домашним арестом.
Также прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации и еще двух субподрядчиков.
Напомним, Подольско-Воскресенский мост через Днепр в Киеве строят с 1993 года, но так до сих пор и не достроили. Регулярно вокруг моста возникают коррупционные скандалы. Например, в 2017 году СМИ писали, что смета на работы делает Подольско-Воскресенский мост одним из самых дорогих в мире.
Два года назад мэр Киева Виталий Кличко заявил о невозможности строительства метро на киевскую Троещину в ближайшие несколько лет. По его словам, реализации проекта мешает неготовность Подольско-Воскресенского моста.