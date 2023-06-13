Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у трех судей Верховного суда по делу о взятке бывшему председателю этого суда Всеволоду Князеву.

Об обысках сообщается в решении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Как сказано в документе, детективы НАБУ 16 мая обыскали квартиру некоего лица и нашли наличными 127,7 тысяч долларов и 10 тысяч евро. По данным СМИ, это лицо - судья Большой палаты Верховного суда Жанна Еленина.

Как заявляют СМИ, эти средства были частью той самой взятки в 50 тысяч долларов Князеву. Их якобы передавали во время спецоперации НАБУ и САП. Средства были арестованы судом.

Обыски также, по данным СМИ, провели у судьи Верховного суда Ирины Григорьевой и судьи в отставке Кассационного уголовного суда Сергея Стороженко.

Напомним, Всеволода Князева подозревают в получении взятки в 2,7 миллионов долларов. Суд арестовал его с альтернативой внесения залога в размере 75 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали о намерении правоохранителей выписать подозрения еще 11 судьям Верховного суда по эпизодам, связанным с коррупцией и взятками.