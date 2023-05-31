Суд уменьшил залог экс-председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, которого подозревают в получении взятки в 2,7 миллионов долларов. Теперь сумма залога составляет 75 миллионов гривен вместо 107.

Такое решение было принято в среду, 31 мая, на судебном заседании, трансляция которого опубликована в YouTube.

Князев останется под стражей до 14 июля.

Его адвокат Владимир Клочков заявил "Стране", что у Князева нет возможности выплатить даже уменьшенный залог.

"Апелляционный суд частично удовлетворил нашу апелляционную жалобу и уменьшил сумму залога со 107 млн до 75 млн грн. Защита довольна, это тоже уже результат, но он пока ничего не меняет для нашего клиента. Так как у него нет возможности внести залог, даже такой, потому что все его активы на сегодняшний день арестованы", - сообщил "Стране" Клочков.

Он уточнил, что решение Апелляционного суда не обжалуется. Однако, не исключено, что через две недели защита попробует добиться изменения меры пресечения для Князева.

"У нас есть возможность через две недели попробовать изменить меру пресечения, если существенно изменятся некие обстоятельства - например, ухудшится состояние здоровья Князева, или кого-то из его родных, или возможно в деле появится некая новая информация. Тогда мы можем подать ходатайство о смене меры пресечения", - добавил Клочков.

Напомним, Всеволода Князева подозревают в получении миллионной взятки. По версии следствия, непосредственно о получении денег Князевым за неправомерное судебное решение с Константином Жеваго договаривался адвокат Олег Горецкий. Горецкий, по мнению следствия, взаимодействовал с неким Дмитрием Кравченко, а уже Кравченко общался с Князевым и передавал ему деньги. Кравченко, по заявлению следствия, является специальным агентом.

НАБУ публиковало записи прослушки в деле об экс-главе Верховного суда и взятке от Жеваго.

18 мая Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП в отношении экс-главы Верховного суда, взяв его под стражу на 60 дней, до 14 июля, с возможностью внесения залога в размере 107 миллионов гривен.

А недавно НАБУ нашло еще полмиллиона долларов возможной взятки в деле экс-главы Верховного суда Князева.

"Страна" подробно рассказывала о деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева в отдельном материале.