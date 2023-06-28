После увольнения скандального одесского военкома Евгения Борисова в Украине начнутся проверки руководителей ТЦК.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Рабочая группа создана. Она включает силовой блок – это НАПК, ДБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы – от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства", – сказал Павлюк.

При этом "какую-то очень глобальную проверку" сделать не смогут, но Павлюк выразил надежду, что смогут определить, "насколько тот или иной руководитель отвечает требованиям".

По словам Павлюка, антикоррупционные органы будут определять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ - как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы на его работу.

Он также призвал присылать информацию по нарушениям на номер 0800 310 179, а также в телеграм-бот @TCK_REPORT_BOT.

О том, почему сняли скандального одесского военкома, мы подробно рассказывали в материале Как работает коррупционная вертикаль в украинских военкоматах.

Напомним, одесского военкома Евгения Борисова подозревали в незаконном обогащении после скандала с покупкой элитной недвижимости в Испании. Его обвиняли в том, что он получает огромный теневой доход от продажи "белых билетов", которые дают право избежать мобилизации.

Позже стало известно, что Борисова отстранили от обязанностей и назначили проверку. Но вскоре он вернулся к своей работе.

В ВСУ пообещали помочь в расследовании дела об испанской недвижимости одесского военкома.