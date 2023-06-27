В Черновцах задержан командир взвода Черновицкого городского территориального центра комплектования по подозрению в организации схемы по уклонению от прохождения воинской службы.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Задержание проводили сотрудники департамента стратегических расследований Черновицкой области. Предварительно установлено, что командир взвода Черновицкого городского территориального центра комплектования, организовал схему по содействию в уклонении от призыва на воинскую службу и последующее снятие с воинского учета. За свои услуги сотрудник ТЦК брал 3 тысячи долларов. На данный момент командир взвода задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", - рассказывает источник.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители разоблачили очередную схему вывоза уклонистов за границу через систему "Шлях". Участники преступной схемы за 7 тысяч долларов отправляли за границу в качестве водителей людей, не имевших водительских прав.

А в Киеве разоблачили схему незаконного изготовления документов о непригодности к военной службе за 7,5 тысяч долларов.