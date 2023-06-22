В Киеве разоблачили схему незаконного изготовления документов о непригодности к военной службе за 7,5 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры в Telegram.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю столицы по факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками организовал переправу мужчин через границу в условиях военного положения. За 7 500 долларов США они изготавливали пакет документов, позволявший лицам беспрепятственно пересекать госграницу. Мужчина снабжал "клиентов" временным удостоверением военнообязанного и справкой военно-врачебной комиссии с недостоверной информацией о непригодности к военной службе", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части оговоренной суммы и передаче изготовленных документов. По результатам восьми санкционированных обысков изъято почти 5 тысяч долларов США, мобильные телефоны и документацию.

В суд направлено ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению указанного преступления, добавили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что в Одессе психиатр выдавал уклонистам справки об инвалидности за 7 тысяч долларов, чтобы те могли выехать из Украины.

А в Киеве местный житель незаконно отправлял за границу уклонистов под видом волонтеров.