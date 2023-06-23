В Тернопольской области правоохранители разоблачили очередную схему вывоза уклонистов за границу через систему "Шлях".

Об этом сообщает ГБР на своей странице в Фейсбук.

По имеющейся информации, участники преступной схемы отправляли за границу в качестве водителей людей, не имевших водительских прав.

Стоила эта услуга 7 тысяч долларов с человека.

Транспортное "предприятие" по международным перевозкам зарегистрировал местный предприниматель с сообщниками. Учитывая, что делом занимается ГБР, можно предположить, что эти сообщники — местные чиновники.

Преступники даже сумели получить государственную лицензию на перевозку грузов и пассажиров за границу.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют около 100 фактов пересечения границы мужчинами при посредничестве этих дельцов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили местного жителя, который продавал справки уклонистам для бегства за границу.

Из-за частого выявления преступной деятельности по незаконному выезду за границу лиц призывного возраста в Украине ужесточили меры контроля системы "Шлях".

Но уклонисты прибегают и к другим способам, чтобы выехать из Украины. Так, на Закарпатье двое мужчин выдавали себя за детей.