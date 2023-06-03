Пограничная служба Украины ужесточает меры по пересечению границы через систему "Шлях".

Ведомство сообщает, что будет более тщательно подходить к "установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".

"В настоящее время 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, 4 человека осуждены. Соответствующие решения приняты в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины", - заявили в погранслужбе.

Напомним, более 11% мужчин призывного возраста не вернулись в Украину, получив возможность выехать по системе "Шлях". Речь идет о 9 373 выехавших. По регионам в лидерах по чистому количеству невозвращенцев - западные области: Волынская (1375), Львовская (1036) и Тернопольская (964). Если же брать в процентном соотношении, то здесь абсолютный лидер - Харьковская область: не вернулись 23.49% выехавших (455 из 3689). Далее - тернопольчане (20.66%) и полтавчане (18.87%).

"Страна" разбиралась, что происходит со схемой выезда мужчин за границу после череды громких скандалов.

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