Румынские пограничники задержали в горах трех бойцов ВСУ, которые заблудились в погоне за уклонистами
Румынские пограничники задержали в горах троих вооруженных автоматами бойцов ВСУ.
Об этом сообщает телеканал Antena 3.
Украинские военные объяснили румынским стражам, что пересекли границу возле Вишеу-де-Сус, поскольку заблудились из-за плохой видимости.
Выяснилось, что бойцы ВСУ преследовали группу украинцев, бежавших из страны и попросивших убежище в Румынии.
Сообщается, что задержанных передадут Украине.
Напомним, как писала ВВС, более шести тысяч граждан Украины призывного возраста после начала войны нелегально сбежали от войны в Румынию, причем многие с риском для жизни. Они получили там временное убежище. Среди них были и новобранцы, и уклонисты, и даже успевшие повоевать дезертиры.
Ранее мы рассказывали, что пограничники на границе с Венгрией задержали двоих молодых мужчин в возрасте 20 и 21 года, пытавшихся выехать из Украины по чужим детским свидетельствам о рождении.
Также "Страна" сообщала, что в конце прошлого года в Румынии нашли мертвым одного из шести граждан Украины, которые незаконно пересекли государственную границу и заблудились в горах. Погибшего мужчину нашел местный житель.