Румынские пограничники задержали в горах троих вооруженных автоматами бойцов ВСУ.

Об этом сообщает телеканал Antena 3.

Украинские военные объяснили румынским стражам, что пересекли границу возле Вишеу-де-Сус, поскольку заблудились из-за плохой видимости.

Выяснилось, что бойцы ВСУ преследовали группу украинцев, бежавших из страны и попросивших убежище в Румынии.

Сообщается, что задержанных передадут Украине.

Напомним, как писала ВВС, более шести тысяч граждан Украины призывного возраста после начала войны нелегально сбежали от войны в Румынию, причем многие с риском для жизни. Они получили там временное убежище. Среди них были и новобранцы, и уклонисты, и даже успевшие повоевать дезертиры.

Ранее мы рассказывали, что пограничники на границе с Венгрией задержали двоих молодых мужчин в возрасте 20 и 21 года, пытавшихся выехать из Украины по чужим детским свидетельствам о рождении.

Также "Страна" сообщала, что в конце прошлого года в Румынии нашли мертвым одного из шести граждан Украины, которые незаконно пересекли государственную границу и заблудились в горах. Погибшего мужчину нашел местный житель.