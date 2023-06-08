Более шести тысяч граждан Украины призывного возраста после начала войны нелегально сбежали от войны в Румынию, причем многие с риском для жизни. Они получили там временное убежище. Среди них были и новобранцы, и уклонисты, и даже успевшие повоевать дезертиры.

С некоторыми из них в Румынии встретился корреспондент Би-би-си. По итогам его встреч издание опубликовало большой материал об уклонистах.

"Тиса оказалась мельче, чем я ожидал, всего по грудь, так что плыть не пришлось, я просто перешел реку вброд", - сказал один из собеседников журналиста Георгий.

Когда он добрался до румынского берега, его заметил украинский патруль.

"Сначала я услышал выстрелы, а потом брань, но я не испугался. Если ты был на фронте, то знаешь разницу между пулями, выпущенными в воздух, и пулями, выпущенными в тебя", - добавил он.

Георгию как дезертиру грозит 10 лет тюрьмы в случае, если его поймают. Это не его настоящее имя. Имена украинцев в этом материале были изменены, чтобы не раскрывать личности этих людей.

Мужчине пришлось повоевать. Первая ночь в марте прошлого года, проведенная Георгием в окопах, оказалась для него самой страшной.

"У нас было 27 убитых и 57 раненых", - вспоминает мужчина.

Он пролистывает в телефоне фотографии своих бывших сослуживцев, при этом его лоб начинает хмуриться, а руки дрожат.

"Все эти люди мертвы, кроме меня и ее", - он показывает на фотографию женщины в камуфляже.

Георгию понадобилось несколько недель и тысячи евро, заплаченные сети "проводников", чтобы пересечь всю Украину от зоны боевых действий на востоке до западной границы.

Как отмечает Би-би-си, "принудительный призыв на военную службу в Украине проходит с трудом, и власти признают, что коррупция в этом деле остается большой проблемой". Источники издания на западе Украины рассказали даже о существовании "ежемесячной таксы" - суммы, которую необходимо платить, чтобы уберечь кого-то от службы в армии.

Многие мужчины рассматривают нелегальное бегство в другую страну как единственный шанс избежать попадания на войну.

Журналист пишет, что украинские военные в поисках уклонистов через каждый десяток километров останавливают машины и автобусы, идущие по дороге вдоль Тисы.

Совсем недавно Пограничная служба Украины отчиталась, что задерживает по 20 человек в день.

Между тем, по данным иммиграционных властей Румынии, после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в прошлом году 6200 украинских мужчин призывного возраста нелегально пересекли 600-километровую границу и получили в Румынии временное убежище. Еще около 20 тысяч человек попали туда легально и решили не возвращаться.

При этом, по неофициальным данным украинской стороны, за последние 15 месяцев при попытке незаконного пересечения румынской границы погибли 90 человек: кто-то утонул в Тисе, кто-то замерз в горах.

Еще один уклонист, Дима, закатывает носок, чтобы показать журналисту свою правую ступню, которая выглядит как розовый обрубок. Он отморозил и потерял на ней все пальцы, когда пробирался по горам Марамуреш из Западной Украины в Северную Румынию.

Дима сбежал, когда получил повестку из военкомата. Он переходил границу в группе из четырех человек, один из которых погиб.

"На вторую ночь во время снежной бури я позвонил жене, попросил у нее прощения и сказал, что не дойду", - рассказывает он.

"Я сказала ему, чтобы он не глупил, поднимался и продолжал идти", - подхватывает его жена Катя, при этом они крепко держатся за руки.

На этом участке граница между Украиной и Румынией проходит по горному хребту. Стена с румынской стороны почти отвесная. Именно сюда "проводники", а на самом деле контрабандисты направили Диму и еще девятерых мужчин. При попытке спуститься с этого обрыва Дима на скользком льду и при сильном ветре потерял равновесие и полетел вниз с горы, по пути потеряв ботинки, телефон и даже один носок. Весь в ушибах и крови, он соорудил из обрывка штанины и телефонного провода подобие носка взамен утерянного и заковылял дальше.



Через четыре дня и три ночи, проведенные в горах, румынские спасатели, к которым обратилась супруга Дмитрия, нашли его, едва живого, и на вертолете отправили в больницу.

"Что бы ты ответил, если бы тебя назвали трусом?" - спросил журналист Диму.

"У меня нет страны, у меня есть только семья", - ответил тот.

В большом и относительно благополучном румынском городе Бая-Маре неподалёку от границы с Украиной автор материал повстречал Веронику, которая раньше работала врачом в Запорожье. Она бросила работу и за несколько недель до того, как ее сыну исполнилось 18, перебралась с ним в Румынию, чтобы не отпускать его в армию. Она показала фотографию молодого человека в очках, напоминающего Гарри Поттера.

"Он очень умный, но физически слабый. А ведь стране нужны не только новобранцы, ей нужны умные головы, и я думаю, что умная голова моего сына еще пригодится стране", - говорит Вероника.

Как Георгий и Дима, она не представляет, когда они смогут вернуться домой, и смогут ли вообще.

Сотрудница Пограничной службы Румынии Мария открыла багажник своей патрульной машины и указала на пластиковый мешок, набитый одеялами и мужской одеждой.



"Когда мужчины переходят здесь реку вброд, они мокрые, замерзшие и напуганные. Они думают, что мы отправим их обратно, но мы никогда этого не делаем", - объяснила она.

Мария говорит по-украински, и часто к ней первой обращаются мужчины. У некоторых, как у Георгия, от тяжести, связанной с переходом границы, открываются раны. Другие режут ноги на колючей проволоке или бутылочных осколках, которые, как они утверждают, украинские военные специально бросают в воду, чтобы отпугнуть беглецов. Мария всеми силами старается успокоить этих людей.

"Я стараюсь помочь, позаботиться о них, потому что именно в этом они нуждаются, и предоставить им еду и медикаменты, если это требуется", - говорит она.

Мы не раз рассказывали, как украинские мужчины призывного возраста нелегально пытаются выехать за границу. Например, один из них пытался попасть в Венгрию, переодевшись женщиной.

А еще двое хотели переплыть в Венгрию по реке в гидрокостюмах.