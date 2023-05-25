В МВД хотят сделать так, чтобы нелегально покинуть Украину было невозможно физически.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Игорь Клименко, отвечая на вопрос о масштабах бегства уклонистов за рубеж.

"Вопрос стоит перед нами, как так оборудовать границу, чтобы люди не смогли через нее пройти. Мы с нашими международными партнерами делаем все, чтобы технически оборудовать все наши западные границы. Это и тепловые ловушки, и видеокамеры, которые будут стоять по всей линии границы и будут нам сигнализировать о том, что есть попытка перейти границу", - заявил Клименко.

Напомним, он также заявил, что власти готовят законопроект о наказании для тех, кто покинул Украину во время войны.

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