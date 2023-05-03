Украинских военных теперь могут демобилизовать, если кто-то из их близких родственников погиб или пропал без вести на войне.

Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада Украины, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Под близкими родственниками подразумеваются: супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Напомним, ранее парламентом уже был принят закон, предусматривающий, что не подлежат призыву лица, близкие которых погибли или пропали без вести во время войны.

Ранее сообщалось, что в Раде предлагали заменить пожизненные льготы военным на трехлетние стипендии после демобилизации.

Также мы писали, что Рада продлила военное положение в Украине.

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