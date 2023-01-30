Кабинет министров Украины опубликовал порядок бронирования военнообязанных (то есть освобождения их от мобилизации) во время действия военного положения.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Согласно документу, бронированию подлежат те, кто работают:

В органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов). На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Бронирование по пункту 1 осуществляется на весь период мобилизации, по пунктам 2-4 – на шесть месяцев (то есть предприятия каждые полгода должны подавать новые списки, если они по-прежнему относятся к этим пунктам).

По пункту 1 отдельно расписано, что главы всех министерств и общеукраинских ведомств вместе с их замами освобождаются от мобилизации на все время работы, на всех остальных должны составляться списки, включающие в себя 50% от общего количества военнообязанных.

Норма о 50% касается и всех предприятий, указанных в п. 2-4. Кроме того, предприятия, которые претендуют подпадать под п. 3-4, должны обосновать, почему они под него должны подпасть.

Кроме того, не ограничивается процент бронирования военнообязанных, которые работают на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Напомним, в Вооруженных Силах Украины рассказали, что необходимо всегда держать при себе документы о брони или отсрочке от призыва, чтобы не получить повестку.

Ранее мы писали, что в ВСУ объяснили, как сейчас проходит мобилизация в Украине. Там сообщили, что в настоящее время нужны специалисты как на новые образцы вооружения, которые дают партнеры, так и для пополнения потерь.