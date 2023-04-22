На Закарпатье двое молодых мужчин (20 и 21 года) пытались выдать себя за детей, чтобы выехать за границу по чужим свидетельствам о рождении.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Двух молодых людей в возрасте 20 и 21 год, пытавшихся пересечь границу по чужим свидетельствам о рождении, обнаружили пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией", – говорится в сообщении.

Они прибыли в пункт пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево Береговского района Закарпатской области. Он имел с собой фальшивые поручения от родителей, выданные на людей возрастом 13 и 15 лет.

В итоге ему грозит уголовная ответственность, а двум несостоявшимся "детям" — административная.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что граждан, которые незаконно пересекают границу, будут возвращать иностранные пограничники. По его словам, некоторые пытаются получить статус беженца, "но это не является основанием для того, чтобы украинских граждан-нарушителей рассматривали как беженцев в странах ЕС".

Также мы разбирались, что происходит со схемой выезда мужчин за границу после череды громких скандалов. Правоохранители открыли настоящую охоту на посредников, которые делали левые документы на выезд мужчин призывного возраста и брали за это по 2-3 тысячи долларов с каждого.