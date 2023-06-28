Украинские вузы стали массово получать письма о прохождении научно-педагогическими работниками мужчинами медкомиссии в ТЦК.

Информацией о получении таких писем сотрудники вузов делятся на Фейсбуке.

Дело в том, что еще год назад Верховная Рада приняла закон №7352 об отсрочке от призыва для научно-педагогических сотрудников вузов и учреждений профтехобразования, которые работают не менее чем на 0,75 ставки. В начале августа прошлого года этот закон был отправлен на подпись президенту, но до сих пор не подписан и не ветирован.

На президентском сайте даже появилось несколько петиций с обращением к Владимиру Зеленскому с требованием подписать этот закон или отправить в Верховную Раду на повторное рассмотрение. Из-за того, что закон фактически завис в воздухе, сотрудники вузов все чаще получают приглашения в ТЦК.

Под одним из таких сообщений разгорелась целая дискуссия. Часть пользователей соцсети считают, что пойти на войну должен каждый. Другие пользователи пишут, что "селян уже всех забрали", мол, теперь пришел черед работников сферы образования.

На днях вступило Кабмин издал постановление, по которому подлежащие мобилизации украинцы больше не могут работать охранниками.

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