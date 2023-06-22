Подлежащие мобилизации украинцы больше не могут работать охранниками. Соответствующее постановление Кабмина от 18 апреля вступило в силу с 21 июня.

Теперь заниматься охранной деятельностью могут только лица, находящиеся в военном резерве и имеющие отсрочку от призыва, или не подлежащие призыву во время мобилизации.

Напомним, что украинские суды все чаще стали выносить приговоры за уклонение от мобилизации.

Ранее украинский военный рассказал о коррупции на "откосе" от мобилизации.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.