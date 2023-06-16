В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию.

Об этом сообщают местные СМИ.

Местный военкомат издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок.

В документе говорится также о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома.

"Всем военнообязанным-мужчинам проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной громады явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа", - говорится в документе, изданном 13 июня.

"Предприятиям, учреждениям, организациям, всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных (частичных) нарядах на поставку техники во время мобилизации", - говорится в указе.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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