Военком Одесской области Евгений Борисов уволен после того, как у него в апреле нашли виллу в Испании.

Об этом в эфире телемарафона рассказала глава пресс-центра оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас происходит процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачу должности и дальнейшую плановую реализацию офицера. Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те производства, которые были начаты, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", - сказала Гуменюк.

Между тем главой Одесского ТЦК и СП стал штатный заместитель Борисова, а дальше будет принято решение о назначении нового руководителя.

Напомним, одесского военкома Евгения Борисова подозревали в незаконном обогащении после скандала с покупкой элитной недвижимости в Испании. Его обвиняли в том, что он получает огромный теневой доход от продажи "белых билетов", которые дают право избежать мобилизации.

Позже стало известно, что Борисова отстранили от обязанностей и назначили проверку. Но вскоре он вернулся к своей работе.

В ВСУ пообещали помочь в расследовании дела об испанской недвижимости одесского военкома.

После случая с одесским военкомом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следует проверить деятельность всех областных военкомов на предмет коррупции.