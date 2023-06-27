В пятницу 23 июня президент Зеленский распорядился снять с должности скандального военного комиссара Одесской области Евгения Борисова.

Вокруг него на прошлой неделе вновь разгорелся скандал - журналисты уже во второй раз сообщили о том, как семья военкома во время войны купила недвижимость в Испании, а также обзавелась люксовыми авто - всего на четыре миллиона евро.

Это не новое разоблачение - в конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал документы о том, что после начала войны мать Борисова стала владелицей роскошной виллы в Испании и элитного "Гелендвагена".

Спустя два месяца СМИ подтвердили информацию и дополнили ее. Журналисты насчитали у военкома не одно, а целых три новых люксовых авто. Также стало известно, что жена военкома стала владелицей офиса в испанской Марбелье (где несколько лет назад нашлась вилла и у Петра Порошенко).

И уже после этой публикации (хотя в ней, повторимся, было мало нового) украинская власть "ополчилась" на военкома и решила показательно его уволить. Тогда как в апреле его лишь на время отстранили, а затем снова вернули на работу.

Отметим, что именно в Одесской области внедряется самый жесткий вариант мобилизации - и больше всего скандалов с ней. И возглавляет весь этот процесс в регионе военком Борисов.

Что известно о военном комиссаре, а также о том, как выстроена система коррупции на "откосе" от мобилизации, разбиралась "Страна".

Что известно о Евгении Борисове

Назначение Евгения Борисова на должность военного комиссара Одесской области состоялось 4 июля 2019 года. Его представил командующий оперативным командованием "Юг", генерал-лейтенант Олег Вишневский, который получил пост тогда же.

По данным региональных СМИ, Евгений Борисов родился в 1972 году в Одессе.

В 1992 году он окончил Ленинградское высшее военное политическое училище ПВО, прошел службу в зенитном дивизионе танкового полка.

В 2014 году получил диплом Киевского национального университета им. Шевченко. Продолжил образование в Национальном университете обороны Украины им. Черняховского.

Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

В биографии указано, что Борисов является участником АТО. Правда нет данных, в каких родах войск служил и операциях по освобождению каких именно населенных пунктов участвовал.

С 1996 года занимал должности в военных комиссариатах Одессы. До назначения на пост главным военкомом Одесской области выполнял аналогичные обязанности в Малиновском военкомате. К слову, этот ТЦК сейчас является наиболее скандальным военкоматом города (о чем мы еще скажем ниже).

Вилла в Испании и три элитных авто

В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что мать военкома Одесской области Евгения Борисова после начала полномасштабного вторжения стала владелицей виллы в испанском городе Марбелья. Стоимость дома — 3 миллиона 950 тысяч евро.

Марбелья — одно из самых живописных мест Европы. Курортный город в составе Андалусии на юге Испании славится песчаными пляжами на побережье Средиземного моря, которые тянутся около 27 километров и обрамляются горами Сьерра-Бланка.

Местные жители — богатые люди. Для их досуга здесь есть поля для гольфа, пристань яхт и так называемая Золотая миля с брендовыми бутиками и шикарными ночными клубами.

Именно здесь, следует из документов, решила обосноваться мама военкома Надежда Борисова. Договор купли-продажи на виллу датирован 15 декабря 2022 года — менее чем через год после начала полномасштабного вторжения, а также масштабной мобилизационной кампании.

Вилла построена в 2017 году, дом стоит на участке площадью более полутора тысяч квадратных метров. Адрес дома — SL Rossini, 151 — Ur Sierra Blanca (24P) N2 — 151.

Еще военком, как писал Мосийчук, во время войны ввез в Украину премиальный Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска (стоит в Украине более 200 тысяч долларов).

Машина оформлена на жену военкома Александру и ездит под госномером ВН 1111 РС. В ноябре это авто выехало из Украины. Сейчас, как утверждает Мосийчук, машина в испанской Марбелье.

По утверждению бывшего нардепа, Борисов получает огромный теневой доход от продажи "белых" билетов. Сам военком Одесской области тогда не комментировал обвинения. Но после их публикации по нему провели служебное расследование, на время отстранили от должности, но затем вернули обратно.

На прошлой неделе СМИ опубликовали фото и видео с виллы военкома в Испании.

Возле имения Борисовых репортеры заметили тот самый электрический внедорожник "Мерседес".

Всего же у семьи Борисовых за последнее время появилось три автомобиля общей стоимостью около полумиллиона долларов, в том числе внедорожник Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска.

За рулем одного из авто журналисты увидели в Испании Игоря Николаева - родного брата водителя одесского военного комиссара Михаила Николаева. В разговоре с журналистами он подтвердил, что его брат выехал из Украины, поскольку является инвалидом.

По данным источников издания, Игорь Николаев 2003 года рождения получил загранпаспорт в 2022 году во время вторжения и уже дважды покидал страну. Выезжал за границу и сам Борисов.

Журналистам удалось взять комментарий у военкома. В телефонном разговоре с корреспондентами он сначала уверял, что его семья ничем в Испании не владеет.

Однако после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он не "влезает" в эти дела.

Борисов отметил, что не в курсе, приобрели ли его родные недвижимость на испанском побережье. По его словам, супруга должна была рассказать ему об этом позже, а сейчас занимается она документацией. Относительно авто военком заявил, что теща продала старую машину и купила себе Land Cruiser.

"Отняло язык". Реакция власти

Расследование приобрело резонанс в соцсетях, и его вынуждены были вчера прокомментировать в оперативном командовании "Юг". Там сказали, что Борисов продолжает исполнять свои обязанности. И, несмотря на резкое обогащение членов его семьи, "служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности".

Кроме того, в командовании заявили, что выезд Борисова за границу был законным и санкционированным.

"Его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было обнаружено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", — сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, уточнив, что военком выезжал на лечение (ранее он говорил, что ездил в Турцию).

Но замять историю не удалось. И дальше стало понятно, что военкома решили "сливать".

В пятницу с утра начала работать тяжелая политическая артиллерия: возмущенный пост о Борисове написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что инициирует проверки Одесского и всех областных военкомов на предмет возможной коррупционной деятельности.

"У меня просто отняло язык. Как член Комитета по вопросам национальной безопасности инициирую рассмотрение этого случая и подробное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования. Просто в шоке от цинизма происходящего", — заявил Арахамия.

К вечеру пятницы Владимир Зеленский провел Ставку и отдал главкому Залужному приказ уволить Борисова.

"Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна.

Дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев", - заявил Зеленский.

Интересно, что приказ был отдан именно Залужному, а не главкому Сухопутных войск Сырскому, который также присутствовал на Ставке.

Хотя все ТЦК в стране напрямую подчиняются командованию сухопутных сил. То есть, Сырскому, который назначает или увольняет руководителей военкоматов.

Возможно, это связано с некими "разногласиями" между Залужным и Зеленским, о которых периодически пишут западные СМИ. И нежеланием президента бросать тень на Сырского, которому глава государства демонстративно благоволит.

Но вернемся к Борисову. Повторимся - реакция Киева почему-то последовала лишь после публикации нового расследования. Хотя документы об испанской недвижимости Борисова публиковались еще в апреле и широко цитировались в СМИ. И центральная власть не могла их не заметить.

Но снимать одесского военкома не торопились. Одна из гипотетических причин - его "эффективность" на ниве жесткой мобилизации, которая развернулась именно в Одессе.

Мобилизация по-одесски

Мобилизационная кампания в Одесской области, судя по количеству скандалов, является одной из самых жестких в стране.

В СМИ многократно появлялась информация о том, что мужчин "вяжут" на улицах с применением силы. Прохожие запечатлели случай, как возле Привоза средь бела дня сотрудники военкоматов повалили мужчину на асфальт и избили. И это был далеко не единичный случай, за который никто не понес ответственности выше дисциплинарной, хотя налицо уголовное правонарушение лиц при исполнении.

Именно одесские ТЦК одними из первых внедрили хитрость — кареты скорой помощи. Сотрудники военкоматов выходят оттуда, забирают подходящих под призыв мужчин на улицах и везут в центр комплектования и спецподдержки.

Другая хитрость - "медосмотр" прямо на месте вручения уличной повестки, где призывника можно немедленно признать годным и выдать ему уже "настоящую" повестку о явке на воинскую службу (за уклонение от которой грозит уже не административная, а уголовная ответственность).

Иногда местные жители фиксируют, что работники военкоматов проникают во дворы, вскрывая дверь отмычкой.

Также были нередки случаи, когда мужчин забирали в общественных местах, держали всю ночь, а утром отправляли на медкомиссию и затем - в армию.

"Скажите, а это нормально вообще, что в Одессе силой гребут мужиков прям с улицы вечером, где-то против их воли удерживают всю ночь, а утром везут в военкомат и ведут на медкомиссию, особо не вникая в показания "пациента" ставят "годен" и отправляют в учебку, а оттуда через очень короткое время — в зону боевых действий? Ну я вот щас прямо серьезно спрашиваю", — возмутилась тогда одесситка Алена Шоломей.

Шоломей опубликовала фото места, где мужчин держат ночью. В комментариях ей написали, что это — Малиновский ТЦК Одессы, "выходцем" которого является военком Борисов.

Аналогичная ситуация фиксировалась и в Суворовском райвоенкомате города. По словам одесситки Карины, ее мужа Валерия задержали, не предъявляя документов, а у самой женщины хотели вырвать телефон.

Жена Валерия пришла протестовать к военкомату. Возле него находились другие женщины, которые ждали своих мужей. Им удалось вызывать следственную группу Нацполиции, которая прибыла в военкомат и приняла заявления как от Карины, так и от ее мужа. По итогу после вмешательства полиции из военкомата Валерия отпустили.

Один из последних громких скандалов, однако, прогремел не в Одессе, а в городе Рени Одесской области. Там военком начал стрелять в воздух, пытаясь задержать призывника.

То есть было видно, что при военкоме Борисове в Одесской области мобилизационные мероприятия отличались наименьшей разборчивостью. Что, вероятно, "положительно" отражалось на статистике призванных - и на карьерных перспективах до последнего момента непотопляемого военкома.

Но не только этот фактор, конечно, благоприятствовал карьере Борисова.

"Стараются обилетить всех"

Обратная сторона такой жесткой мобилизации - масштабная коррупция, о которой заговорили после публикации данных об испанских активах семьи Борисова (впрочем, сам военком утверждает, что дома и машины его родственники покупали на доходы с коммерческой деятельности, и он в эти дела не вмешивался).

"Страна" уже рассказывала о многочисленных схемах по "откосу" от мобилизации в Одесской области. К примеру, по данным наших источников, получение свидетельства о снятии с воинского учета по состоянию здоровья стоит от пяти до шести с половиной тысяч долларов.

Военкоматы всегда считались наиболее "хлебным" ведомством в украинских вооруженных силах. Еще до начала полномасштабной войны это ведомство полностью курировало не только волны мобилизации в АТО-ООС, но и призыв на срочную службу в армию. Не секрет, что за взятку откосить от службы можно было всегда и в любом ТЦК. Но цена вопроса – размеры взятки за "откос" до 24 февраля 2022 года были в разы меньше.

После начала войны суммы взяток начали расти как на дрожжах. В первые месяцы купить белый билет – пометку в военник о полной непригодности к службе по состоянию здоровья - можно было за сумму от 5 до 6 тысяч долларов. Но уже к концу 2022 года размеры взяток заметно выросли – до 7 – 8 тысяч долларов.

Интересно, что почти все правоохранительные ведомства Украины и пограничная служба все полтора года войны делали отлов на границе уклонистов центральной темой – победные реляции о задержаниях беглецов публикуются почти каждый день. Но если учесть, что все герои этих реляций пользовались услугами предприимчивых аферистов – не военных, то количество "официальных" уклонистов, которые уезжали легально по белым билетам, неизвестно.

Но некоторое подобие борьбы с коррупцией в военкоматах правоохранители все же изобразили – в сводках иногда фигурируют служащие военкоматов, которых задержали за взятки за получение белых билетов. Впрочем, все попавшиеся с поличным – лишь мелкие клерки и посредники.

К слову, после начала показательных задержаний мелких клерков из ТЦК, цена за белые билеты сразу же возросла – теперь легальный "откос" стоит от 10 до 15 тысяч долларов в зависимости от региона. О том, как работает система продаж документов о непригодности к военной службе "Стране" рассказал офицер военкомата.

"Начальник одесского облвоенкомата Борисов – лишь видимая часть айсберга. Система украинских ТЦК – это гигантская машина, своеобразные централизованный пылесос по выкачке денег. Это жесткая вертикаль с покровителями в высшем командовании", – рассказал сотрудник одесского военкомата.

По словам офицера, еще до начала войны должность районного военкома в Одессе стоила несколько десятков тысяч долларов, а сейчас – 200 тысяч.

По словам сотрудника военкомата, эту взятку нужно заплатить до назначения, плата уходит на самый верх. Но кроме этого у каждого военкома есть ежемесячный план по сдаче денег наверх, от 20 до 50 тысяч долларов в месяц – меньше в райцентре, больше – в городе.

Если учесть, например, что по каждому району города-миллионника вроде Киева или Одессы, каждый день получают белые билеты за взятку от 10 до 15 тысяч долларов один-два человека, овчинка стоит выделки – суммарная ежемесячная прибыль ТЦК на "белых билетах" составляет от 300 до 600 тысяч долларов.

Эти гигантские суммы пропорционально, в зависимости от роли в оформлении документов, распределяются. Половину суммы взятки забирает военком. Одна четверть взятки уходит медикам – членам военно-врачебной комиссии. От 500 до тысячи долларов забирает посредник, который привел клиента-уклониста.

Кроме этого, каждый военком обязательно платит "десятину" за крышу и личную неприкосновенность кураторам из правоохранительных органов, а также вышестоящему начальству – от 20 до 50 тысяч долларов каждый месяц. Но даже при условии всех дележек, отчислений непосредственному начальству и за крышу "конторам", заработок любого начальника районного ТЦК – от 70 тысяч до 200 тысяч долларов ежемесячно.

"Из-за жестких условий по сдаче денежного "плана" наверх, сейчас в ТЦК стараются обилетить всех, у кого есть хоть какие-то деньги. Ни один белый билет сейчас бесплатно не выдают, даже очевидным и официальным инвалидам – исключение лишь безногие, безрукие и душевнобольные. Если у тебя есть инвалидность первой или второй группы, ты все равно можешь в любой момент получить повестку. И если не заплатишь, то даже с кислородной подушкой попадешь в учебную часть – на ВЛК тебя признают годным. Другой вопрос, что такого инвалида не примет боевое подразделение – им этот геморрой не нужен. Таких бедолаг боевые части часто отправляют обратно в ТЦК. Но это ничего не значит – больные мужчины, негодные по здоровью к службе, но по заключению ВЛК пригодные, потом месяцами катаются туда- обратно, из ТЦК – в военные части. И обратно, с записью, что в части такой не нужен. Но ТЦК это уже не волнует", - признается сотрудник военкомата.

До войны белый билет стоил 2,5 – 3.5 тысячи долларов. После начала войны первыми под "обилечивание" военкоматов попали моряки, которые не могли выехать в рейс. Такса с моряков после 24 февраля и до начала осени была от 5 до 6 тысяч долларов.

Они платили посредникам, которые в свою очередь, заносили деньги напрямую военкомам. Потом по морякам вышло постановление Кабмина, разрешающее им выехать на работу за рубеж, если они предоставят подтверждение – рабочий контракт.

"На постановление Кабмина о моряках в военкоматах откровенно "забили" - кто же будет отпускать бесплатно платежеспособных моряков? После отъезда всех обилеченных в военкоматах моряков настала очередь айтишников – сейчас они самые платежеспособные. Из-за того, что начали показательно бороться с коррупцией в ТЦК, плата за риск повысилась на несколько тысяч. Но закрывают только низшие или средние звенья этой системы. Руководство областных военкоматов не трогают – у них иммунитет от самого командования. Кто же будет резать кур, которые несут золотые яйца? Поэтому Борисов, несмотря на все скандалы до самого последнего времени оставался на своей должности. И лишился ее только после того, как резонанс приобрёл совсем уж грандиозный масштаб и на него отреагировал президент", - добавил сотрудник военкомата.