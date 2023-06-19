Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подтвердил стрельбу его представителя на рынке в Рени Измаильского района.

Об этом сообщается в Фейсбуке военкомата.

"Во время работы по оповещению граждан между местными жителями и сотрудниками одного из районных ТЦК и СП Одесской области в ходе вручения повестки возник конфликт. В целях остановки группового давления на военнослужащих один из них произвел выстрел в воздух из стартового пистолета в общественном месте", – говорится в посте ТЦК.

По его информации, оружие было изъято полицейскими, а военное командование назначило служебное расследование.

Ранее сегодня источники "Страны" в правоохранительных органах рассказали, что вчера в городе Рени Одесской области на рынке военкомы открыли стрельбу в воздух при попытке задержать мужчину. Полиция возбудила в связи с этим уголовное производство по статье за хулиганство.

Также мы публиковали видео, на котором со словами "В ногу стрельну или даже зарежу!" одесские военкомы угрожали гражданскому и стучали по его машине.