На днях в Черкасской области мужчина потерял сознание после избиения военкомами.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы. По их данным, инцидент произошел еще 1 июня.

На кадрах можно было заметить, что сотрудники военкомата преследуют мужчину в парке, затем прижимают к забору возле пиццерии. Пока один военный держит мужчину за шею, второй бьет его кулаком в подбородок, отчего мужчина теряет сознание и падает на землю.

После этого военкомы уволокли мужчину в отключке с места инцидента.

Однако сегодня в продолжение этой скандальной истории появилось новое видео.

Как оказалось, военные не забирали мужчину в военкомат с применением силы, а усмиряли пьяного.

На видео заметно, что мужчина в явно нетрезвом состоянии сперва приставал к посетителям кафе, а потом начал драку.

Теперь же избитый сам прокомментировал инцидент, заявив, что претензий к военным не имеет.

Ранее мы публиковали видео, как в Одессе военкомы угрожали гражданскому и стучали по его машине со словами: "В ногу стрельну или даже зарежу".

А в лесопарках Киева привлекли военкомов для рейда по борьбе с пожарами.