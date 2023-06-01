В Одессе мужчина бросил машину на дороге и убегал от военкоматов через поле. Видео
Одесские паблики публикуют видео, на котором мужчина бросил автомобиль и спасается бегством через поле от сотрудников военкомата.
Ранее мы публиковали видео, как в Одессе военкомы угрожали гражданскому и стучали по его машине со словами: "В ногу стрельну или даже зарежу".
"Страна" рассказывала в отдельном материале, как военкомы на Западной Украине становятся олигархами.
Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.
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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.