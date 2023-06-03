В Одессе военкомы придумали способ, как попасть в закрытый двор частного дома. Видео
В Одессе работники военкомата, пытаясь попасть во двор частного дома, решили вопрос оригинальным способом - просунули руку в щель и открыли замок изнутри.
Судя по опубликованному видео, они какое-то время ждали у дверей, пока хозяева сами откроют, но потом решили пойти на крайние меры.
Ранее мы публиковали видео, на котором мужчина бросил автомобиль и спасается бегством через поле от сотрудников военкомата.
Помимо этого, мы сообщали, что в Деснянском районе Киева начали раздавать повестки любителям шашлыка на природе.
Также "Страна" рассказывала в отдельном материале, как военкомы на Западе Украины становятся олигархами.
Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.
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