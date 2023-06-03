В Одессе работники военкомата, пытаясь попасть во двор частного дома, решили вопрос оригинальным способом - просунули руку в щель и открыли замок изнутри.

Судя по опубликованному видео, они какое-то время ждали у дверей, пока хозяева сами откроют, но потом решили пойти на крайние меры.

Ранее мы публиковали видео, на котором мужчина бросил автомобиль и спасается бегством через поле от сотрудников военкомата.

Помимо этого, мы сообщали, что в Деснянском районе Киева начали раздавать повестки любителям шашлыка на природе.

Также "Страна" рассказывала в отдельном материале, как военкомы на Западе Украины становятся олигархами.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.