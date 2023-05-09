Появилось видео работы сотрудников военкомата, как утверждается, в Тернополе.

Ролик размещают телеграм-каналы.

На нем группа военкомов и один полицейский на первый взгляд мирно беседуют с мужчиной в гражданской одежде у микроавтобуса, потом внезапно один из военных довольно бесцеремонно и грубо заталкивает мужчину в салон. Туда же садятся все остальные. На этом ролик обрывается.

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