Источники "Страны" в правоохранительных органах подтвердили информацию, что вчера в городе Рени в Одесской области на рынке военкомы открыли стрельбу в воздух при попытке задержать мужчину.

"Около 10:00 в Рени Измаильского района на территории рынка, при вручении повестки местному жителю возник конфликт, во время которой работник Ренийского районного центра комплектования 25-летний Костев произвел выстрел вверх из стартового пистолета. Люди не пострадали. Оружие изъято. Костев после опроса отпущен. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье хулиганство", — сообщает источник.

В полиции уже официально подтвердили, что стрелку грозит лишение свободы сроком от трёх до семи лет по делу о хулиганстве. Ведётся следствие.

Ранее "Страна" публиковала видео, где со словами "В ногу стрельну или даже зарежу" одесскиее военкомы угрожали гражданскому и стучали по его машине.

Перед этим в Луцке сотрудник Волынской ОВА ранил волонтёра из автомата Калашникова.

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