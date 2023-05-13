Сотрудник Волынской областной военной администрации из автомата Калашникова выстрелил в волонтера.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

"11 мая около 21:00 в городе Луцк, возе дома по улице Драгоманова, 26, между местными жителями Шульганом А.А., 1988 года рождения, который работает специалистом координационного центра Волынской военной администрации, и Стецем А.М., 1973 года рождения, работает волонтер, возник конфликт в ходе которого Шульган из автомата выстрелил в Стеца", - рассказывает источник.

Источник также сообщил подробности происшествия.

"В ходе конфликты Шульган, забежав в свою квартиру, взял автоматическое оружие АКС 74, на которое имеет разрешение № 257 с отметкой "Для защиты Украины", выданное Главным управлением национальной полиции Волынской области 14.03.2022, выбежал на улицу после чего Шульган произвел выстрел в сторону Стеца, причинив огнестрельное ранение правого бедра с переломом. Пострадавший госпитализирован. В ходе проведения обыска в доме Шульгана, изъят автомат АКС 74, 119 патронов, 4 магазина к автомату. Шульган задержан открыто уголовное дело по статье 296 - хулиганство", - рассказал источник.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный мужчина в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова. По предварительным данным, стрелок пришел выяснять отношения с продавцом, на которого обиделся, прострелил стекло в магазине и ушел с места происшествия до приезда полиции. После чего мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по статье за хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Также мы рассказывали, как киевлянин хотел застрелить обидчика на улице из травмата, но промахнулся и попал в случайную прохожую. Злоумышленник был задержан на месте происшествия. Во время осмотра стражи порядка изъяли у него пистолет и разрешение на пользование им.