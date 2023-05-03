В одной из школ в районе Врачар в Белграде 14-летний ученик открыл стрельбу. Погибли восемь школьников, охранник и учитель.

Об этом сообщают сербские СМИ.

По данным СМИ, он вошел в класс, где шел урок истории, и расстрелял пять обойм.

Погибли восемь школьников, пишет B92, а также охранник и учитель.

Еще как минимум три ученика получили ранения. Стрелявший задержан.

Причины, по которым ученик устроил стрельбу, и другие подробности произошедшего пока неизвестны.

B92 отмечает, что на момент публикации новости представители властей стрельбу в школе не прокомментировали.

Ранее мы писали, что в США шестилетний ученик первого класса после ссоры выстрелил в учительницу начальной школы города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния.

Также мы сообщали, что в конце марта в американском Нэшвилле 28-летняя девушка, вооруженная двумя штурмовыми винтовками и пистолетом, устроила стрельбу в частной христианской школе для учащихся от дошкольного возраста до шестого класса. Погибли шесть человек, среди них трое учеников школы и трое ее сотрудников. Также стрелявшую девушку обезвредила полиция.