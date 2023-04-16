В американском Дейдвилле, штат Алабама, произошла стрельба в танцевальном зале на вечеринке для подростков. Погибли не менее четырех человек, ещё более 20 пострадали.

Об этом сообщает в воскресенье, 16 апреля, The Hill со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Инцидент произошел накануне в танцевальной студии, где отмечалось 16-летие подростка.

Пока нет данных, каковы были мотивы преступления и задержан ли стрелок. Проводится расследование.

Сообщается, что об инциденте доложили президенту США Джо Байдену.

По данным СМИ, в Дейдвилле проживает около трех тысяч человек.

Ранее мы писали, что в феврале в маленьком поселке Аркабутла (штат Миссисипи) с населением всего 300 человек мужчина открыл огонь на поражение из дробовика. Погибли шесть человек. После этого инцидента президент США Джо Байден заявил об эпидемии насилия в стране.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году в американском Буффало, штат Нью-Йорк, 18-летний парень устроил стрельбу в оживленном супермаркете и транслировал это в прямом эфире. Десять человек погибли и еще 13 получили ранения.