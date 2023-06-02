У украинцев на руках сейчас около 1,2 млн единиц огнестрельного оружия.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в интервью BBC News.

"Это охотничье, гладкоствольное, нарезное, это оружие для отстрела резиновых шаров и другое", – рассказал он.

"В первые дни войны мы выдали оружие. И, действительно, есть большое его количество на руках у наших граждан, ушедших в силы ТрО и в добровольческие формирования территориальной общины. Это те граждане, которые готовы защищать страну. На период военного положения оно должно у них оставаться, если, конечно, оно не является предметом уголовного расследования. Все оружие, которое выдано МВД, на сегодняшний день учтено. И я благодарен каждому гражданину - от депутата до жителя города или села - которые пришли и зарегистрировали оружие на свой паспорт, на свое имя, для того, чтобы после окончания войны это оружие сдать как собственность государства и МВД", – добавил глава ведомства.

Самой главной проблемой сейчас, по мнению министра, может стать то, что оружие может попасть в руки недобросовестных граждан.

"Это оружие может попасть в руки либо диверсионных групп, либо "спящих групп" (российских агентов), которые, пожалуй, все еще есть или могут быть на территории нашего государства. И самое главное – в руки криминалитета", – подчеркнул Клименко.

На вопрос о данных о незарегистрированном оружии министр ответил: "В стране нет таких оценок. Но есть от наших европейских партнеров, что после войны в государстве будет, возможно, до 3 млн единиц оружия".

Напомним, в марте прошлого года президент Владимир Зеленский разрешил всем гражданам Украины использовать оружие для уничтожения противника.

А недавно министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что легализация оружия в стране возможна при условии проведения обучения населения по безопасному обращению с ним. При этом оружие должно будет храниться в специальных местах.