Киевские музыканты из группы Junket, которых задержали в Одессе возле железнодорожного вокзала сотрудники военкомата, уже в 59-й бригаде ВСУ.

Об этом музыканты сообщают в Instagram группы.

"Культурный десант. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Также рядом с именем аккаунта группы появилась ссылка на 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка, которая находится под управлением Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, на днях артистов, которые приехали в Одессу, чтобы дать благотворительный концерт в одном из клубов города, задержали прямо возле вокзала и повезли в военкомат.

По словам музыкантов, при входе у них у всех забрали телефоны и отправили на медкомиссию. Сообщалось, что они направятся в армию.

Ранее мы писали, что Кабмин разрешил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от места жительства и пребывания военнообязанных на военном учете.

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