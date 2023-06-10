В Одессе прямо возле железнодорожного вокзала сотрудники военкомата задержали киевских музыкантов из группы "Junket".

Об этом сообщается в телеграм-канале исполнителей.

9 июня артистов, которые приехали в Одессу, чтобы дать благотворительный концерт в одном из клубов города, задержали прямо возле вокзала и повезли в военкомат.

"Никто не представился, нас просто повезли в военкомат. При входе у нас у всех забрали телефоны и отправили на медкомиссию, где всегда все здоровы", - рассказывают участники группы "Junket".

Теперь, по информации из телеграм-канала группы, музыканты отправятся в армию.

"Теперь ждём куда нас повезут. В Винницу или ещё куда. А, может... В Одессу. Скоро узнаем", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно одесские военкомы придумали способ проникновения в закрытый двор частного дома.

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