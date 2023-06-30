На данный момент 78% украинцев имеют близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли во время полномасштабной войны.

Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии. Он проходил с 26 мая по 5 июня.

В среднем респонденты имеют по семь близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли.

При этом 63% украинцев имеют погибших друзей или родных. Наиболее высокий показатель по убитым на западе Украины - 69% (центр - 65%, юг - 58%, восток - 52%).

Напомним, недавно ООН обновила данные по жертвам войны в Украине среди гражданского населения. Всего с 24 февраля 2022 года в Украине погибли 9 083 человека, еще 15 790 пострадали.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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