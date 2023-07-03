Владимир Зеленский сообщил о "длинном и плодотворном телефонном разговоре" с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Скоординировали позиции перед вильнюсским саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины. Проинформировал о ситуации на поле боя. Мы поделились оценками последних событий в России и Беларуси и обсудили текущее состояние зернового соглашения и важность его продления", – написал украинский президент в телеграм-канале.

Ранее сегодня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до завершения войны Украина не получит даже плана будущего вступления в НАТО.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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