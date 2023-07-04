Появилось вечернее видеообращение Владимира Зеленского.

Основное из заявлений президента:

Прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, мир готов реагировать на любые инциденты. Подтвердил информацию о том, что на ЗАЭС размещено нечто похожее на взрывчатку. Подтвердил удар по Первомайскому Харьковской области, в результате которого пострадало более 40 человек. Сообщил о телефонных разговорах с президентом Франции, генсеком НАТО и премьером Швеции. Главная тема – фронт и новые пакеты военной помощи. Рассказал о совещании с разведчиками, анонсировал совещание с главами МВД и СБУ о вызовах внутренней безопасности.

Ранее в украинской армии объявили о подготовке провокации россиян на территории Запорожской АЭС.

В Офисе президента оценили угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50 на 50.

А в России обвинили в подготовке провокации на ЗАЭС Украину.

Подробнее ситуацию мы разбирали в итогах за день.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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