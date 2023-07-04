Советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа утверждает, что ВСУ в ночь на 5 июля якобы собираются атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

По его словам, ВСУ намереваются также ударить по станции ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.

Украина, напомним, сегодня также заявила, что Россия готовится в ближайшее время устроить теракт на Запорожской АЭС.

По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

"Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины", – говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента оценили угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50 на 50.

"С одной стороны, россияне понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для "Росатома" — они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать", — заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Также Подоляк раскритиковал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявив, что тот "устраивает клоунаду" и недостаточно жестко реагирует в адрес России на заявления Украины об угрозе теракта на станции.