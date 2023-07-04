Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото белых грибов и ягод в зоне отчуждения ЧАЭС.

Снимки появились в Фейсбуке.



В заповеднике предупредили, что, какие бы дары природы ни были на вид, собирать их на просторах зоны отчуждения нельзя. Можно только любоваться - и то на фотографиях. Потому что выросли они на закрытой для свободного посещения территории. Закрыли зону для посещений по двум причинам: в первую очередь из-за радиоактивного загрязнения. Во вторую - из-за оккупации севера Киевщины в феврале-марте прошлого года. Вследствие военных действий доступ к значительной части лесных массивов стал недоступным из-за смертоносных мин и остатков боеприпасов.

Вообще следует быть осторожными, посещая любые леса, которых коснулась война, даже если речь не идет о зоне отчуждения.

В прошлом году в июле Чернобыльский заповедник тоже сообщал, что в зоне отчуждения ЧАЭС начался сезон ягод, однако собирать их там для употребления в пищу нельзя.

Несмотря на предупреждения каждый год в зону отчуждения проникают сборщики черники.