Чернобыльский заповедник опубликовал фото лося на болоте зоны отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимок лося, сделанный фотоловушкой.
Фото появилось в Фейсбуке организации.
Лоси являются самыми большими представителями семьи оленевых и очень любят воду. Они могут отдыхать прямо на мелководье, заходить по шею в озеро или реку и даже погружать в воду голову полностью, доставая подводную растительность.
А еще лоси охотно навещают болота и болотца, где можно поваляться, спасаясь от жары. Как только сырое место нагревается, животное встает и устраивается лежать в новом месте. Болотная грязь также помогает от гнуса, если хорошо в ней вываляться. Кроме того, она может быть богата солью, поэтому лоси часто пробуют почву на вкус.
В феврале 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины сначала официально запретило охоту на лосей на всей территории страны сроком 25 лет, а затем внесло этот вид в Красную книгу Украины.
Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото бегущего оленя.
Также заповедник показывал фото лисы с добычей в зубах.