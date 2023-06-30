Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимок лося, сделанный фотоловушкой.

Фото появилось в Фейсбуке организации.



Лоси являются самыми большими представителями семьи оленевых и очень любят воду. Они могут отдыхать прямо на мелководье, заходить по шею в озеро или реку и даже погружать в воду голову полностью, доставая подводную растительность.

А еще лоси охотно навещают болота и болотца, где можно поваляться, спасаясь от жары. Как только сырое место нагревается, животное встает и устраивается лежать в новом месте. Болотная грязь также помогает от гнуса, если хорошо в ней вываляться. Кроме того, она может быть богата солью, поэтому лоси часто пробуют почву на вкус.

В феврале 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины сначала официально запретило охоту на лосей на всей территории страны сроком 25 лет, а затем внесло этот вид в Красную книгу Украины.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото бегущего оленя.

Также заповедник показывал фото лисы с добычей в зубах.