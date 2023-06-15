Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лисицы, которая несет в зубах пойманную добычу.

Снимок появился в Фейсбуке организции.

Летом лиса не такая пушистая, ухоженная, упитанная и яркая, как зимой.

Лиса хоть и относится к типичным хищникам, имеет в рационе разнообразную пищу. Среди употребляемой ею пищи зафиксированы более 400 видов одних животных, не считая нескольких десятков видов растений. Всюду основу ее питания составляют мелкие грызуны, главным образом полевки. Можно сказать, что от их изобилия и досягаемости во многом зависит состояние популяции этого хищника. Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, играют в питании значительно меньшую роль, хотя в некоторых случаях лисицы их целенаправленно ловят, особенно зайчат, а во время заячьего мора могут поедать трупы. Иногда крупные лисы могут нападать на телят косули. Птицы в питании лисы не играют такой роли, как грызуны, хотя этот хищник никогда не упустит шанс поймать птицу, оказавшуюся на земле.

Мелких грызунов лиса зимой довольно легко выкапывает из-под снега, а в теплое время года молниеносно ловит в траве или ловко раскапывает норы, ориентируясь по звуку, издаваемому грызуном.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал летнее разнообразие природы в зоне отчуждения АЭС.

Также заповедник рассказывал, что сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС много крупных копытных, которые отращивают рога.