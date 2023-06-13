Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал разных обитателей зоны отчуждения.

Фото появились в Фейсбуке организации.



Заповедник опубликовал кадр с тихой рекой и деревьями над зеленовато-болотным плесом, по ветке одного из которых взбирается пресноводная черепаха.

Обитают на заповедной территории и олени. Не каждому хищнику по зубам крупные самцы этого вида, ведь они имеют крепкие копыта и твердые рога, что, очевидно, придает оленям смелости.

Филин обыкновенный – редкая птица в заповеднике. Привычное место его гнездования – заброшенная градирня неподалеку от ЧАЭС.

Возле нее сотрудник заповедника заметил самку и самца птицы. У подножия градирни лежали остатки птенца. Вероятно, филины соорудили гнездо слишком высоко на строительных лесах градирни - и малыш разбился.

Ежа можно встретить не только в заповедных лесах, но и в городских парках или рядом с человеческим жильем, особенно в сельской местности. Каждый зверек имеет до десяти тысяч игл.

Существует миф о невосприимчивости ежа к змеиному яду. И действительно, его организм более устойчив к ядам, чем у других животных. Но это не значит, что еж совсем нечувствителен к укусам змей. Если во время охоты гадюка укусит ежа в незащищенное иглами место, он может погибнуть.

Важное место в естественной пищевой цепи занимают волки.

Ранее заповедник рассказал, что сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС много крупных копытных, которые отращивают рога.

Также он публиковал фото степных лошадей Пржевальского в лесу зоны отчуждения.