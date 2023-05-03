Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал любопытные факты о виноградной улитке, которую весной и летом можно встретить практически повсюду в Украине.

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Эти беспозвоночные и мягкотелые брюхоногие, защищенные раковиной, живут практически повсюду. Однако улитки - удивительные существа. Например, они лишены слуха и практически ничего не видят, поэтому общаются через прикосновения.

Улитки обладают невероятной силой: они могут нести груз в 10 раз больший, чем их собственный вес. В то же время они полностью заслужили репутацию самых медленных созданий на Земле, преодолевая в среднем семь сантиметров в минуту.

Улитки не жуют, а перетирают пищу с помощью 25 тысяч мелких зубов. Что больше, чем у любой акулы.

Соль и сахар для улиток равнозначны яду.

Ранее Чернобыльский заповедник показал фото домашних животных зоны отчуждения.

Также заповедник публиковал фото белолобого гуся из тундры, который в Украине бывает только пролетом.