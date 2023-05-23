Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лошадей Пржевальского в зоне отчуждения ЧАЭС.

Снимки появились в Фейсбуке.



Дикие лошади Пржевальского устойчиво ассоциируются со степями или полупустынями. Но, как оказывается, эти копытные удачно приспосабливаются к разным условиям. Они прекрасно чувствуют себя на территории Чернобыльского заповедника: и не только на лугах и бывших полях, полузаросших кустарниками, но и в больших лесных массивах с буреломами и постпирогенными зарослями.

Считается, что лошадь Пржевальского должна иметь в природе не менее пяти саморегулирующихся устойчивых популяций. Одна из них живет в Чернобыльском заповеднике, куда она была завезена человеком. Ориентировочно в заповеднике обитают 150 особей.

Исчезновение лошади Пржевальского из дикой природы произошло раньше того, как были проведены основательные полевые работы по изучению ее экологии и социальной структуры. По этой причине организация мониторинга и программы различных исследований вида в Чернобыльском заповеднике, при условии близких к природным, но не идентичным к прародине вида, полезно для понимания подбора новых территорий для выпуска вида в природу и для восстановления высокопродуктивных природных экосистем Украины.

В октябре заповедник показывал фото парочки лошадей Пржевальского в осеннем лесу зоны отчуждения.

А летом он публиковал фото жеребенка лошади Пржевальского на дороге.