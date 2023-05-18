Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что на его территории зарегистрировали новый для этих мест вид птиц - средиземноморская чайка (Larus michahellis).

Сообщение появилось в Фейсбуке.

Птица была замечена пролетом в Польше весной 2021 года. А над заповедником чайка пролетела 6 мая 2023 года, над левым берегом Припяти на северо-запад.

Благодаря использованию спутниковых передатчиков на заповедной территории были получены данные по четырем новым видам пернатых: орел-могильник (Венгрия), делавэрская чайка (Польша), ястребиный орел (Франция) и теперь средиземноморская чайка.

Таким образом, в заповеднике зарегистрировано 226 видов птиц.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал фото молодого лебедя, который не боится людей.

Также заповедник рассказывал о вороне.