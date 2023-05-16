Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о гадюках.

Пост о змеях появился в Фейсбуке

Окраска этого пресмыкающегося может быть разная: от серого до коричневого с оливковыми и красно-бурыми оттенками и даже черная. Однако есть у гадюк общая черта – ромбовидный или зигзагообразный рисунок на позвоночнике.

Укус гадюки – это ее защитная реакция на беспокойство при встрече с человеком. Защита в этом случае – шипение и атака с помощью пары слабых и тонких зубов (0,5 мм толщиной и 4 мм длиной). Гадюка наносит удар, широко раскрыв пасть. Зубы выходят из сложенного состояния в боевое и к моменту укуса ядовитые железы выделяют порцию яда, попадающего через кожу человека в его кровь по особым каналам с внутренней стороны зубов змеи. Все это длится не больше доли секунды, и человек не успевает среагировать и испугаться. В итоге на теле остаются две маленькие, почти незаметные ранки.

Яд обычной гадюки по механизму токсического действия является преимущественно геморрагического (вызывающего кровоизлияние), кровосвертывающего и местного некротического действия. Чем ближе место укуса к голове, тем он опаснее. Весной яд гадюки более токсичен, чем летом. Укус гадюки вызывает нарастающую боль. За кровоизлиянием распространяется потемнение кожи и отеки.

Ранее мы писали, что на территории Чернобыльского заповедника доказано существование трех видов змей: гадюки обыкновенной, ужа обыкновенного и медянки.

Мы также объясняли, как спастись от укуса змеи и что делать, если яд уже в крови.