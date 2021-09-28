В селе Корчевья, что на Костопольщине, в Ровенской области, мужчину укусила змея, когда он собирал грибы в лесу.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в аккаунте Facebook.

Бригада скорой помощи осмотрела пациента. Он был в сознании. Мужчина жаловался на боль и отек в области укуса. Показатели гемодинамики находились в пределах нормы. Мужчину госпитализировали.

Местные издания сообщают, что 27 сентября православные христиане отмечают праздник - Воздвижение Креста Господня. На Воздвиженье верующие посещают богослужения в храмах, благодарят Бога за спасение и молятся о здоровье. В этот день следует придерживаться строгого поста, а идти в леса считается плохой идеей. Мужчина же нарушил запрет.

Ранее "Страна" писала, что за первые две трети 2021 года в Украине от укусов змей пострадали больше семидесяти человек, из них 24 - дети. При этом за тот же период прошлого года пострадали от нападения змей значительно меньше украинцев - 52 человека.

Также мы сообщали, что в Бразилии ученые выявили молекулу, которая на 75% снижает размножение коронавируса COVID-19 в организме. Она содержится в яде змеи-гадюки вида жараракусу.