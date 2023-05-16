Прекрасный, но ядовитый. Чернобыльский заповедник рассказал о ландышах зоны отчуждения. Фото
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал подборку любопытных фактов о прекрасном, но ядовитом растении, которое цветет в мае, - ландыше.
Информация появилась в Фейсбуке организации.
Пять интересных фактов о ландыше:
- Дословный перевод латинского названия ландыша Convallaria majalis – лилия долин, цветущая в мае.
- Ландыш – ядовитое растение. Вместе с тем его эфирные масла используют в медицине и косметологии.
- Благодаря археологам известно, что древние египтяне разводили эти цветы более двух тысяч лет назад.
- А вот в Европе ландыши начали разводить только в конце XVI века.
- Лилия долин имеет необычайно сильный и выразительный аромат, чем и привлекает насекомых, хотя может опыляться сама.
Прошлым летом Чернобыльский биосферный заповедник публиковал фото цветущих ландышевых полян в зоне отчуждения ЧАЭС.
А на днях заповедник рассказывал о выносливом, морозостойком, неприхотливом суккуленте под названием очиток шестигранный.
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