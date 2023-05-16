Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал подборку любопытных фактов о прекрасном, но ядовитом растении, которое цветет в мае, - ландыше.

Информация появилась в Фейсбуке организации.

Пять интересных фактов о ландыше:

Дословный перевод латинского названия ландыша Convallaria majalis – лилия долин, цветущая в мае. Ландыш – ядовитое растение. Вместе с тем его эфирные масла используют в медицине и косметологии. Благодаря археологам известно, что древние египтяне разводили эти цветы более двух тысяч лет назад. А вот в Европе ландыши начали разводить только в конце XVI века. Лилия долин имеет необычайно сильный и выразительный аромат, чем и привлекает насекомых, хотя может опыляться сама.

Прошлым летом Чернобыльский биосферный заповедник публиковал фото цветущих ландышевых полян в зоне отчуждения ЧАЭС.

А на днях заповедник рассказывал о выносливом, морозостойком, неприхотливом суккуленте под названием очиток шестигранный.