Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о выносливом, морозостойком, неприхотливом суккуленте под названием очиток шестигранный.

Пост о растении появился в Фейсбуке организации.



Очиток (или седум) растет на песчаных и каменистых местах, но прекрасно чувствует себя и на дренированных, хорошо увлажненных почвах.

На ковре из коротких побегов и зеленых мясистых листьев расцветают мелкие звездообразные цветы ярко желтой окраски. Однако цвести очиток начинает с конца июня.

А пока на заповедной территории можно увидеть низкорослые заросли многолетника.

Очиток шестигранный распространен во всей Европе, кроме восточной части, интродуцирован в Канаде, США, Ирландии, Великобритании, Норвегии, прибалтийской части России.

В Украине кроме заповедника его можно встретить в Карпатах и лесостепи.

Ранее Чернобыльский биосферный заповедник публиковал фото калужницы болотной.

Также сотрудники заповедника приводили подборку из пяти интересных фактов о вечнозеленом барвинке.