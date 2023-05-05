Чернобыльский заповедник показал фото выносливого и красивого растения зоны отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о выносливом, морозостойком, неприхотливом суккуленте под названием очиток шестигранный.
Пост о растении появился в Фейсбуке организации.
Очиток (или седум) растет на песчаных и каменистых местах, но прекрасно чувствует себя и на дренированных, хорошо увлажненных почвах.
На ковре из коротких побегов и зеленых мясистых листьев расцветают мелкие звездообразные цветы ярко желтой окраски. Однако цвести очиток начинает с конца июня.
А пока на заповедной территории можно увидеть низкорослые заросли многолетника.
Очиток шестигранный распространен во всей Европе, кроме восточной части, интродуцирован в Канаде, США, Ирландии, Великобритании, Норвегии, прибалтийской части России.
В Украине кроме заповедника его можно встретить в Карпатах и лесостепи.
Ранее Чернобыльский биосферный заповедник публиковал фото калужницы болотной.
Также сотрудники заповедника приводили подборку из пяти интересных фактов о вечнозеленом барвинке.