Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о яркой и пестрой птице, которая встречатеся в зоне отчуждения ЧАЭС. Это удод.

Посвященный пернатому пост появился в Фейсбуке организации.

Удода легко узнать по длинному загнутому книзу клюву и раскрывающемуся, словно веер, хохолку.

Птица встречается на открытых участках у заброшенных деревень, вблизи ферм.

С зимовки удоды прилетают в первой декаде апреля. Выбрав гнездовые участки, самцы начинают громко кричать. Гнезда устраивают в дуплах и щелях деревьев, в нишах жилищ и других сооружений.

В течение одного сезона размножения, с апреля по середину июня, происходит два гнездовых цикла. Птенцы появляются со второй половины мая по июль. В период насиживания и кормления у удодов и их птенцов из копчиковой зоны выделяется маслянистая жидкость с резким неприятным запахом. Выпуская ее вместе с пометом на пришельца, птицы таким образом пытаются оградиться от мелких наземных хищников.

Покинув гнездо, птенцы сопровождают родителей, которые их активно докармливают. Клювом, как пинцетом, птицы извлекают из почвы и травы разнообразных насекомых и их куколок.

Осенний отлет этих пернатых начинается уже в конце июля. Большую часть миграционного маршрута удоды пролетают ночью.

Птицы европейского происхождения зимуют на юге Пиренейского полуострова, в Северо-Западной Африке, в зоне между южной границей Сахары и экватором, частично – в Аравии.

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