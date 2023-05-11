Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о вороне.

Пост о птице появился в Фейсбуке.

"На первый взгляд, ворон обыкновенный (Corvus corax) – среднего размера ничем не примечательная птица в черном оперении. Однако это одно из самых умных пернатых. Ворон способен решать сложные проблемы, демонстрировать имитацию и понимание. Например, если дать птице твердый сухарь и оставить рядом воду, перед употреблением она размочит пищу", - сказано в посте.

Также ворон издает разнообразные звуки. Ученые идентифицировали у него до 30 различных звуков. Кроме того, птица использует разные жесты для привлечения внимания и способна повторять звуки других, включая человеческие слова.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический заповедник рассказывал о яркой и пестрой птице, которая встречается в зоне отчуждения ЧАЭС, - удоде.

Также заповедник представлял рассказ о грозе мелких птиц - небольшом соколе дербнике.